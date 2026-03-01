Названы последствия удара БПЛА по аэропорту в Абу-Даби

В результате удара иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по аэропорту в Абу-Даби погиб один человек. Об этом сообщил оператор воздушных гаваней эмирата на своей странице в социальной сети X.

«Оператор аэропортов Абу-Даби подтвердил инцидент в международном аэропорту имени Зайеда, в результате которого погиб один выходец из Азии, еще семь человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительная информация будет сообщена позже.

Днем 28 февраля несколько взрывов прозвучало в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе рядом с главным аэропортом Абу-Даби.