В одном из крупнейших портов Дубая начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, возгорание в районе Джабаль-Али началось около двух часов ночи. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Иранский БПЛА атаковал пятизвездочный отель в Дубае

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

Кроме того, беспилотник атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.