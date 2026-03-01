Четыре человека пострадали в результате обстрела аэропорта Дубая

Четыре человека пострадали из-за инцидента в международном аэропорту Дубая в ОАЭ, сообщила пресс-служба правительства эмирата в X.

«В результате пострадали четыре человека, им была немедленно оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Эвакуацию из международного аэропорта Дубая сняли на видео

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.