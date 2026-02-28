Женщина-контролер пострадала в результате нападения безбилетника в центре Москвы

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств применения насилия в отношении контролера на ул. Долгоруковская, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«23-летний мужчина, находясь в общественном транспорте, дождавшись, когда автобус осуществил остановку для посадки и высадки пассажиров на ул. Долгоруковская, с целью избежания привлечения к административной ответственности за безбилетный проезд умышленно толкнул старшего инспектора контролера ГКУ Москвы «Организатор перевозок», находящуюся при исполнением своих должностных обязанностей, причинив телесные повреждения. Женщине-контролеру потребовалась медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Установление всех обстоятельств и привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Примирение насилия в отношении представителя власти») на контроле в Тверской межрайонной прокуратуре.