Момент прилета иранского дрона в Дубае попал на видео

Иранский дрон-камикадзе рухнул в курортной зоне в Дубае. Видео падения опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах, присланных телеканалу очевидцами, беспилотник с большой скоростью падает вниз и взрывается рядом со зданиями.

Предположительно, БПЛА был сбит зенитчиками, задействованными в системе ПВО столицы ОАЭ.

Ранее сообщалось, что в Дубае рухнули несколько иранских ракет. Одна из них упала, в частности, около пятизвёздочного отеля Fairmont The Palm, расположенного на острове «Пальма Джумейра».

В результате атаки по отелю пострадали четыре человека, их экстренно госпитализировали в одну из городских клиник.