В Дубае иранская ракета попала в отель с российскими туристами

Обстрелы и падения обломков сбитых ракет в Дубае принимают массовый характер. Зафиксирован прилёт в здание отеля на искусственном острове Пальм Джумейра, где живут российские туристы, сообщает канал Mash.

Очевидцы рассказали, что в субботу около 6 вечера (мск) в Дубае раздалось 10 взрывов за 15 минут. Прилеты происходили «буквально каждую минуту».

Одна из ракет попала в отель Fairmont The Palm на острове Пальм Джумейра. Обломки пробили крышу веранды, начался сильный пожар. На место прибыли скорые, полиция и спасатели. Туристов попросили не выходить из номеров.

Российские туристы рассказали об ударах иранских ракет по Дубаю

Паники в отеле нет, в окрестностях стоит сильный запах гари.

Власти ОАЭ пока не публикуют данные о возможных жертвах или пострадавших.