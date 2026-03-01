Выросло число погибших учениц при ударе по школе в Иране

© Геннадий Черкасов

В городе Минаб на юге Ирана в результате удара Израиля и США по начальной школе для девочек выросло число погибших, сообщает издание Mizan.

По данным журналистов, стало известно, что число погибших во время атаки в субботу, 28 февраля, по школе учениц выросло до 153 человек – об этом сообщил глава Минаба Мохаммад Радмехр.

Напомним, ранее сообщалось о 148 школьницах, которые погибли в результате удара, а 95 получили ранения.