Пропавший в Подмосковье ребенок найден мертвым

В подмосковном Подольске найдено тело пропавшего накануне11-летнего школьника. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, камеры видеонаблюдения зафиксировали, что днем ребенок вырыл тоннель в сугробе и залез внутрь. В этот момент рядом работал трактор, который засыпал тоннель снегом. Выбраться самостоятельно мальчик не смог.

Водитель техники был установлен и опрошен. Он заявил, что не видел подростка.

Похититель девочки в Смоленске заклеил ей рот скотчем и вынес в сумке

Школьник ушел гулять днем 27 февраля. В последний раз его видели во дворе с друзьями, где дети катались с горки. Вечером компания разошлась по домам, однако мальчик не вернулся. В городе были организованы поисковые мероприятия.