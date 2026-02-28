Обвиняемых в похищении школьницы в Смоленске заключили под стражу на два месяца

В Смоленске Заднепровский районный суд арестовал мужчину и его сожительницу, обвиняемых в похищении девятилетней девочки, до 25 апреля.

Судья удовлетворила ходатайство следствия и постановила арестовать фигурантов дела.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу… до 25 апреля», – огласила решение судья, передает РИА «Новости».

Подозреваемых доставили в здание суда по отдельности, разведя их по разным залам. Мужчина скрывал лицо под капюшоном, а от общения с журналистами оба задержанных отказались.

Девятилетняя школьница пропала утром во вторник во время прогулки с собакой, которая вернулась домой одна. Ребенка нашли живым в квартире местного жителя 1983 года рождения, позже задержали и его сожительницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет предъявил обвинения мужчине и его сожительнице по делу о похищении девочки.

В субботу оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске.