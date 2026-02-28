В российском городе пожарные борются с крупным возгоранием в торговом центре

В Челябинской области развернута операция по тушению пожара, охватившего торговый центр в Миассе. Сигнал о возгорании поступил сегодня днем от очевидцев, заметивших густые клубы дыма, поднимающиеся над зданием на проспекте Макеева.

© Московский Комсомолец

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону, огонь вспыхнул на втором этаже здания и быстро распространился, охватив площадь около 450 квадратных метров.

По предварительным данным, очаг возгорания находится в здании № 22 на проспекте Макеева, где расположен торговый центр города. Жители делятся в социальных сетях кадрами плотного черного дыма, который виден из разных районов Миасса. Сотрудники экстренных служб прибыли на место и организовали эвакуацию посетителей и персонала. Сообщается, что самостоятельно покинуть здание успели 45 человек.

На данный момент информации о пострадавших в результате пожара не поступало. В региональном управлении МЧС подчеркивают, что все данные являются предварительными и ситуация продолжает уточняться.

Специалистам предстоит установить точную причину возгорания и оценить нанесенный ущерб. Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают дознаватели.