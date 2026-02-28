Летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану

Пассажирские самолеты авиакомпаний Emirates, flydubai и Air Arabia начали покидать воздушное пространство Ирана на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar, который отслеживает перемещение воздушных судов в режиме реального времени.

© Global look

Лайнеры, вылетевшие из Дубая и уже успевшие войти в иранское воздушное пространство, изменили курс и направились на восток в сторону Пакистана. Самолеты, которые приближались к Ирану с севера, в том числе рейс FZ968 авиакомпании Flydubai, следовавший из московского аэропорта Внуково в Дубай, вернулись в воздушное пространство над Каспийским морем.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану. В связи с этим в стране введено чрезвычайное положение, а воздушное пространство было закрыто.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Тегеране, верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи перевезли из столицы в безопасное место. По одной из версий, целью атаки было устранение президента Ирана Масуда Пезешкиана. Источники в Вашингтоне признали, что удары наносятся в сотрудничестве с США. Накануне ночью американские власти призывали сограждан срочно покинуть Иран.