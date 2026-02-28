Названа неожиданная причина похищения девочки в Смоленске

В Смоленске продолжает обрастать подробностями громкая история с исчезновением и последующим возвращением девятилетней девочки. Как выяснилось, подозреваемый в похищении руководствовался личными мотивами: мужчина искренне полагает, что является биологическим отцом ребенка. Версию о возможном родстве активно обсуждают знакомые семьи, хотя официальные лица пока призывают не делать поспешных выводов.

По информации, появившейся в kp.ru, Сергей, задержанный по подозрению в похищении, на протяжении длительного времени состоял в отношениях с матерью девочки. Соседка семьи в беседе с журналистами подтвердила этот факт, отметив, что у мужчины сложилось убеждение, будто девочка — его дочь. Именно это субъективное мнение, по словам женщины, могло подтолкнуть его к необдуманному поступку.

Особенностью этого инцидента стало поведение самого ребенка. По словам той же соседки, девочка хорошо знала Сергея, поэтому, когда он уговорил ее пойти с ним, она не кричала и не пыталась сопротивляться или сбежать. Этим объясняется и ее спокойствие в момент обнаружения, и отсутствие признаков насилия или серьезного стресса. Медики осмотрели ребенка и быстро выписали из больницы, констатировав, что здоровью девочки ничего не угрожает.

Тем не менее, в правоохранительных органе к версии о «семейном конфликте» относятся с осторожностью. Официальные представители следствия назвали подобные предположения абсурдными и не соответствующими действительности, подчеркнув, что на данный момент они не находят подтверждения словам о биологическом родстве. Следствие настаивает на том, что действия мужчины квалифицируются именно как похищение несовершеннолетней, и намерено разбираться в деталях, не опираясь на неподтвержденные данные.