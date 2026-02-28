Тело рекордсмена Гиннесса Алескера Гасанзаде обнаружили в Каспийском море

© Вечерняя Москва

В Каспийском море обнаружили тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, имя которого было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом 27 февраля написало агентство APA.

В семь лет Гасанзаде установил мировой рекорд. Он выполнил упражнение на пресс: лежа на спине, он дотянулся руками до ног три тысячи раз за 1 час 44 минуты 25 секунд.

За это достижение его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса: он стал первым ребенком в мире, отметившимся там.

Гасанзаде также получил золотую медаль и диплом от Российского комитета регистрации рекордов планеты и был признан почетным членом Книги рекордов Гиннесса, говорится в публикации.

В начале февраля тело Александра Ки, мужа старшей внучки лидера рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера, нашли в море. Его обнаружили в воде на побережье рядом с городом Буд в графстве Корнуолл.

До этого в заливе Монтерей у побережья Калифорнии обнаружили тело пропавшей без вести 55-летней триатлонистки Эрики Фок. Согласно версии полицейских, женщина могла стать жертвой нападения акулы. Один из очевидцев рассказал, что видел хищника с телом во рту к югу от пляжа Давенпорт.