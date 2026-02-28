В российском городе ищут пропавшую 15-летнюю девочку

На Камчатке сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски 15-летней Самиры Комиловой, которая пропала вечером 27 февраля. Подросток ушел из дома и до сих пор не вернулся, его местонахождение остается неизвестным.

По информации краевого управления МВД, инцидент произошел в краевой столице. Примерно в 18:00 27 февраля 2026 года девочка покинула жилое помещение, расположенное в доме № 12 по Петропавловскому шоссе. С тех пор на связь с родственниками она не выходила, и о её судьбе ничего не известно.

Сотрудники полиции составили ориентировку с приметами пропавшей. Рост Самиры - 168 сантиметров. У неё темные глаза и длинные прямые волосы черного цвета. Особое внимание правоохранители обращают на одежду, в которой подросток был в момент ухода: светло-серая (по другим данным, бежевая) куртка, черные джинсы и кроссовки бежевого цвета.

Правоохранительные органы обращаются ко всем жителям региона с просьбой о помощи. Если вам известно о возможном местонахождении девочки, если вы видели её после 18:00 27 февраля или располагаете любой информацией, которая может способствовать розыску, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.

Принять участие в поисках или передать сведения можно, позвонив по номерам экстренных служб 102 или 112. Также родственники и полиция просят звонить по контактным телефонам: 8 924 688 89 42 и 8 909 892 30 93. Полиция Камчатки продолжает проверку и проводит оперативно-розыскные мероприятия.