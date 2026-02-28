В результате крушения самолета ВВС Боливии погибли 15 человек

В результате инцидента с военным самолетом в Боливии погибли 15 человек, еще 28 пострадали. Об этом в эфире телеканала Unitel сообщила глава минздрава страны Марсела Флорес. По ее словам, у большинства пострадавших имеются тяжелые травмы.

Глава пожарной службы Боливии Павел Товар, в свою очередь, заявил в эфире телеканала Bolivia TV, что по меньшей мере семь членов экипажа самолета ВВС Боливии выжили в авиакатастрофе в городе Эль-Альто. Он уточнил, всего в воздушном судне было восемь членов экипажа.

"Семеро были спасены и доставлены в больницы. Один числится пропавшим", - сказал Товар.

Власти Боливии изначально заявили, что самолет при посадке выкатился за пределы ВПП и столкнулся с автомобилями, находившимися на шоссе поблизости от аэропорта. Позднее в минобороны страны сообщили, что воздушное судно C-130 Hercules упало при приземлении.

По предварительным данным, самолет прибывал в аэропорт с новыми банкнотами, которые были предназначены для пополнения Центрального банка Боливии. Местные жители пытались собрать купюры.