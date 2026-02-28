Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой цветов от «поклонника»

В преддверии 8 Марта мошенники активизировали схемы кражи денег под видом доставки цветов и праздничных предложений.

Как сообщили РИА Новости эксперты компании Angara Security, злоумышленники звонят россиянкам, представляясь курьерами.

Они утверждают, что букет заказал «тайный поклонник» или родственник, и просят подтвердить адрес, назвать код из смс либо перейти по ссылке для «отслеживания трека». В результате аферисты получают доступ к реквизитам и списывают деньги.

Также фиксируется рост фишинговых сайтов, которые имитируют интернет-магазины и предлагают «уникальные скидки», пишет агентство. После оплаты покупатели остаются без товара и без средств.

Ещё одна схема связана с онлайн-знакомствами: жертве предлагают оплатить билеты на «культурное свидание» или дорогу, обещая вернуть деньги. Ссылка ведёт на поддельный платёжный сервис, после чего происходят повторные списания. Возможны и подставные встречи с завышенными счетами.

Ранее россиян предупредили об активности мошенников в преддверии 8 Марта.