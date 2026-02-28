В российском городе-герое произошло землетрясение

В районе города-героя Новороссийска в ночь на 28 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

© Lenta.ru

Интенсивность подземных толчков составила два-три балла, а эпицентр землетрясение был в Черном море, на глубине порядка 10 километров.

В оперштабе отмечают, что все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших в результате землетрясения нет.

