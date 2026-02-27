Полиция задержала министра по молодежной политике Калининградской области Мусевич

Правоохранители задержали министра по молодежной политике Калининградской области Анну Мусевич и ее мужа. Об этом стало известно в пятницу, 27 февраля, из картотеки Центрального районного суда Калининграда.

© Вечерняя Москва

— Мусевич Никита Сергеевич — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК РФ; статьи 108 УПК РФ) Мусевич Анна Сергеевна — об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 часть 2 статьи 29 УПК РФ; статьи 108 УПК РФ), — передает сайт инстанции.

18 февраля правоохранители задержали заместителя мэра Новороссийска и главу городского управления строительства Романа Карагодина. Ранее чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию.

16 февраля главу Министерства ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали по обвинению в превышении полномочий. По данным следствия, он мог продвигать на торгах определенные компании и помочь им заработать свыше 200 миллионов рублей. Чиновник возглавляет министерство шестой год, он отвечал за ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов после столкновения танкеров.