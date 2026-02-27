Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без света после обстрела
Около 30 тысяч жителей Белгорода остаются без электроснабжения после ночных ракетных ударов по объектам энергетики. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ситуация остается крайне тяжелой.
Глава региона уточнил, что ранее без света находились 60 тысяч человек, а без тепла — 70 тысяч. В ходе восстановительных работ котельные получили резервные генераторы, и тепло уже подано к домам. Теперь управляющим компаниям предстоит восстановить циркуляцию теплоносителя внутри зданий.
Для домов, полностью зависящих от электроэнергии, власти задействуют дополнительные генераторы, предоставленные правительством РФ. В зоне поражения находятся 49 таких многоквартирных домов. Подключение резервного питания планируется завершить к утру.
По словам Гладкова, энергетики продолжают восстановительные работы, однако заранее определить очередность подключения невозможно. В ближайшие часы число отключенных потребителей, как ожидается, сократится в два раза, передает «Радиоточка НСН».