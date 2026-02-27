Рекордсмена Гиннесса из Азербайджана нашли мертвым в Каспийском море
Рекордсмена Книги рекордов Гиннесса из Азербайджана Алескера Гасанзаде нашли мертвым в Каспийском море, сообщает агентство АПА.
Мужчина проживал в поселке Ашагы Нуведи. Обстоятельства и причины его смерти не называются.
В публикации говорится, что Гасанзаде в 7-летнем возрасте стал победителем спортивных соревнований в Москве: он поставил мировой рекорд по качанию пресса, дотянувшись руками до ног три тысячи раз в горизонтальном положении за 1 час 44 минуты 25 секунд.
Утверждается, что с этим достижением мальчик попал в Книгу рекордов Гиннесса.