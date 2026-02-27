В Москве задержаны участники массовой драки в ТЦ "Щука"

Зачинщики массовой драки в столичном торговом центре "Щука" задержаны, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.

Потасовка в ТЦ произошла 26 февраля, видео от очевидцев попало в интернет и вызвало широкий резонанс. Несколько человек устроили драку с охраной, также приставали и к другим посетителям.

Во время оперативных мероприятий СК и полиции личности провокаторов были установлены. Четверо фигурантов задержаны и доставлены в Хорошевский межрайонный СО на допрос к следователю. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", задержанным предъявлено обвинение.

В субботу, 28 февраля, Хорошевский районный суд рассмотрит ходатайство СК о заключении фигурантов под стражу.