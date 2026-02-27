Гид назвал возможные причины пропажи пятерых туристов в Пермском крае

Пятеро туристов из Уфы могли потеряться на плато Кваркуш в Пермском крае из-за тяжелых погодных условий. Об этом РЕН ТВ сообщил гид-снегоходчик Виталий. По его словам, в день исчезновения температура опускалась до -30 градусов, шел снег, а метель и туман практически обнулили видимость — «даже навигатор не помогает». Он пояснил, что на самом плато снег обычно плотный и выдутый, однако при спуске в лес или к руслам рек он становится рыхлым, из-за чего снегоход может застрять, и выбраться бывает сложно.

© t.me/mchskam41

Как уточнил представитель базы отдыха Кирилл, туристы должны были добраться до дома Андрюшкино 24 февраля. Позже прибывшие группы обнаружили, что туда никто не заезжал. По его словам, по одному из лесных маршрутов в тот день никто не передвигался. Ранее сообщалось, что пропали Александр М., Алик К., Дмитрий Ч., Сергей Я. и Мохамадд М. Все они имеют опыт управления снегоходами более 20 лет. 27 февраля мужчины выехали с турбазы в Золотанке в сторону плато и перестали выходить на связь. После обращения родственников в полицию было возбуждено уголовное дело. Поиски продолжаются, в них задействованы десятки человек и беспилотная техника, передает «Радиоточка НСН».