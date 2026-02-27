Самолет из Шарм-эш-Шейха с неисправностью сел в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 738, выполнявший рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Москву штатно приземлился в аэропорту «Шереметьево» после сообщения о неисправности автопилота. Об этом сообщили экстренные службы.

«Пассажирский Boeing 738, выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх — Москва, сообщил о неисправности автопилота. Посадка произведена штатно», — приводит слова экстренных служб РИА Новости.

Ранее Boeing 737-800, выполнявший рейс из Чебоксар, совершил штатную посадку в аэропорту «Шереметьево» с неисправностью передней стойки шасси. Никто из пассажиров или пилотов не пострадал.