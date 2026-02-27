Звезду реалити-шоу обвинили в 11 изнасилованиях

Обвинения в изнасилованиях предъявили бывшему участнику австралийской версии американского реалити-шоу об отношениях FBoy Island Рикардо Валенце. Об этом пишет 7News.

© Московский Комсомолец

По информации издания, звезде телешоу предъявили обвинения в 11 эпизодах изнасилования, двух эпизодах насильственных действий сексуального характера, шести эпизодах преследования и ряд других.

Жертв бывший участник реалити-шоу подыскивал в соцсетях, рассказали в полиции. Пострадавших от действий Валенцы призвали обратиться в правоохранительные органы.

Звезду «Брата-2» обвинили в изнасиловании

В период с июля 2023 по ноябрь 2025 года Валенца совершил, как считает следствие, всего 38 преступлений.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отправил участника битвы экстрасенсов Якова Шнеерсона под домашний арест.