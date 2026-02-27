Самолет c неработающим автопилотом готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет из Египта готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

© Газета.Ru

По его данным, у самолета в воздухе отказали электрический триммер и автопилот.

Другой информации не приводится.

В начале февраля Росавиация временно приостановила эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 в своих учебных заведениях. Причиной стала авиакатастрофа в Оренбургской области. В ведомстве заявили, что это было сделано для проведения внепланового технического аудита парка данных воздушных судов.

25 февраля на рейсе из Екатеринбурга в Стамбул произошло возгорание портативного аккумулятора прямо на борту самолета Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Огонь успел повредить обивку кресла и ремень безопасности. Бортпроводники оперативно применили огнетушитель для ликвидации возгорания.

Ранее пять человек пострадали при ЧП с американским военным самолетом на Филиппинах.