Суд в Москве арестовал создателя Readovka по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы арестовал до 25 апреля 2026 года создателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева по делу о мошенничестве, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил: избрать в отношении Костылева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 апреля», – огласила решение судья Анна Баженова.

Уголовное дело, связанное с хищением 1 млрд руб., расследует Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве.

В суде Костылев и его защита просили отказать в ходатайстве следствия и поместить медиаменеджера под домашний арест. Сторона защиты отмечала, что в 2024 году Костылев попал в дорожно-транспортное происшествие и до сих пор не восстановился от его последствий.