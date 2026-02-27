В Липецке женщину задержали за отравление детей таблетками

Жительница Липецка стала фигуранткой уголовного дела после того, как попыталась навредить детям и себе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

© Газета.Ru

Как полагают следователи, мать детей в возрасте восьми и пяти лет дала им седативные препараты, понимая, что после приема дети могут не выжить.

Вскоре после этого родительница попыталась причинить вред себе, но не смогла довести задуманное до конца. Она рассказала о ситуации соседке, которая вызвала скорую помощь. В результате детей и их мать удалось спасти.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Что именно стало причиной произошедшего, неизвестно, это предстоит выяснить следователям.

«Проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательств», – сообщается в публикации.

До этого в Воронеже приемная мать жестоко обращалась с двумя подопечными. Она морила детей голодом, избивала и запирала в комнатах. Ее приговорили к трем годам колонии.

Ранее в Татарстане девочка сбросила сестру-младенца с балкона, пока матери не было дома.