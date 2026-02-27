Экс-депутата Госдумы Шилкина осудили за растрату 23 млн рублей

Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор бывшему депутату Госдумы (2021-2024 гг.) и экс-главе коммерческой компании Григорию Шилкину – три года лишения свободы в колонии общего режима по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«Осужденному назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок три года в колонии общего режима», — подчеркнули в суде.

Шилкин был генеральным директором ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (ООО «АСЭП»), занимающейся распределением электроэнергии и обслуживанием электросетей. В период с января по июнь 2019 года он продал 38 автомобилей, принадлежащих организации, по заниженной стоимости фирме, подконтрольной ему, что привело к ущербу более 23 млн рублей.

Два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado были проданы за 102 900 и 103 000 рублей, а большая часть парка Lada Largus была оценена всего в 1 260 рублей за единицу. Общая сумма от продажи 38 автомобилей составила около 2,8 млн рублей. Экспертиза показала, что цены реализации были в десятки раз ниже рыночных. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление конкурсного управляющего ООО «АСЭП». Расследование проводилось Главным следственным управлением Следственного комитета России. В 2023 году Арбитражный суд Архангельской области признал сделки по продаже автомобилей неправомерными, и ООО «Партнер» возместило ООО «АСЭП» ущерб в полном объеме.

