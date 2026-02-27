Двое мужчин избили пассажира в московском метро и украли у него шапку

Двое неизвестных избили мужчину на станции московского метро «Китай-город», а затем украли у него меховую шапку. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

© скриншот видео / ГУ МВД России по Москве

— В полицию за помощью обратился пассажир столичного метрополитена и сообщил, что на станции «Китай-город» неизвестные нанесли ему несколько ударов, похитили меховую шапку и скрылись, — рассказали на сайте ведомства.

Подозреваемых задержали на «Войковской». Хулиганами оказались молодые люди родом из Саратовской области. Полицейские нашли похищенную шапку, ее передадут владельцу. В отношении приезжих завели уголовное дело. На время следствия их отпустили под подписку о невыезде.

Ранее приезжий попытался ограбить девушку на станции метро «Новаторская». Мужчина увидел пассажирку в вагоне поезда и решил украсть у нее телефон. Злоумышленник вытолкнул ее на платформу и начал отнимать смартфон. Свидетелями происходящего стали другие пассажиры. Они задержали мужчину и удерживали до прибытия полиции. В отношении подозреваемого возбудили дело.