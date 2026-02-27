Серийного убийцу разоблачили через 20 лет после изощренных преступлений

Следственные органы СК России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Ему инкриминируется серия особо тяжких преступлений, совершенных более 20 лет назад: три разбойных нападения и убийство пяти женщин, двое из которых погибли в ходе разбоя. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СК России.

История началась с убийства 35-летней женщины в марте 2007 года. Ее тело с множественными колото-резаными ранами нашли за домом № 102 по улице Мира в Металлургическом районе. У погибшей пропали сумка и сотовый телефон. По горячим следам преступника найти не удалось, и дело приостановили. Однако спустя годы работа по нему возобновилась.

Ключевую роль в раскрытии сыграла сим-карта, вставленная в похищенный телефон спустя месяц после убийства. Владелец номера тогда отделался алиби, объяснив, что нашел аппарат. Но повторный допрос, проведенный следователем-криминалистом, сломал легенду. Под давлением улик и правильно выстроенной тактики мужчина признался, что утром 11 марта 2007 года в состоянии алкогольного опьянения напал на незнакомку, забил ее ножом и тупым предметом, а затем забрал вещи.

Помогла и память кондуктора трамвая. Она отчетливо запомнила мужчину с окровавленными руками, заходившего в салон ранним утром того самого дня. Ее субъективный портрет лег в основу фоторобота. После признания в одном убийстве следователь запросил данные о нераскрытых преступлениях, совершенных аналогичным способом в том же районе в начале 2000-х.

Выяснилось, что в 2004–2005 годах этот же человек нападал на женщин в темное время суток. Жертвами становились местные жительницы 39–65 лет, которые шли на работу или возвращались с нее. Мужчина наносил им множественные удары ножом, забирал сумки и скрывался. Таким образом он убил еще четырех женщин. В ходе следствия собрана неопровержимая доказательственная база, поэтому уголовное дело передано в суд.