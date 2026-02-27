Лидер волонтеров рассказал о трудностях при поиске пропавшей девочки в Смоленске

Поиски девятилетней девочки в Смоленске велись круглосуточно, а основную сложность представлял рельеф местности вокруг дома, где исчез ребенок. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» руководитель поискового отряда «Сальвар» в Смоленске Юрий Василевич.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля. Она вышла погулять с собакой, которая вернулась домой без хозяйки. Ребенка искали несколько дней, в том числе и десятки добровольцев. В итоге выяснилось, что ребенок был похищен мужчиной 1983 года рождения. Девочка жива, подозреваемый в ее похищении задержан.

По словам руководителя поискового отряда «Сальвар» в Смоленске Юрия Василевича, сильно осложнили работу по поиску девочки овраги, лесные полосы, участки СНТ, а также открытые люки и старые заброшенные коммуникации.

«Осматривались подвалы и гаражные кооперативы. Полиция вскрывала те боксы, которые вызывали подозрение. Проверяли чердаки, затопленные коммуникации, заброшенные фундаменты. (…) Если мы считали, что какой-то участок в ночное время был проверен не полностью или некачественно, его повторно осматривали уже в светлое время суток», — пояснил Василевич.

При этом в зону поисков попали водоемы и склады в промзоне. Также велся поквартирный обход. За три дня в поисковой операции приняли участие более двух тысяч человек.

По имеющейся информации, похититель спрятал девочку в квартире своей бывшей сожительницы, женщина задержана. При этом пока неизвестно, зачем было организовано похищение. С подозреваемым продолжают работать следователи.