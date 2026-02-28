В Москве арестовали сбежавшего от конвоя мужчину

. Таганский суд Москвы заключил под стражу сбежавшего от конвоя Шамиля Алиева, который был ранее неоднократно судим, в том числе за серию краж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алиева Ш. до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы в связи с уклонением от отбывания наказания", - сказано в сообщении.

Ранее Перовский суд Москвы назначил Алиеву полтора года принудительных работ за грабеж.

"В связи с уклонением от отбывания наказания в виде принудительных работ постановлением врио начальника ГУ ФСИН России по Московской области от 17 февраля 2026 года Алиев Ш. М. был объявлен в розыск", - сказано в материалах дела.

Вскоре полицейские задержали мужчину на станции метро "Таганская" Кольцевой линии.

После этого Таганский суд Москвы должен был ужесточить ему наказание и назначить лишение свободы. Как отметили в пресс-службе Мосгорсуда, в ходе процедуры замены наказания была допущена волокита. Изначально Алиев не был доставлен в суд, а потому судья отказался рассматривать дело. Позже осужденного все же доставили, однако его адвокат в это время не прибыл в суд. Во время ожидания адвоката полицейские вместе с Алиевым вышли из здания суда на улицу, где осужденный сбежал от сотрудников МВД. Через день его задержали в одном из хостелов на Кузьминской улице в Москве.

Ранее Алиев и его сообщники в один день совершили серию краж жевательной резинки, кофе и других продуктов в нескольких магазинах подмосковного Егорьевска. За эти преступления злоумышленник был приговорен к одному году и восьми месяцам условно.

Алиев в феврале 2023 года был также был осужден за грабеж. Вместе с двумя подельниками он напал на мужчину, избил его и отнял мобильный телефон . За это его приговорили к трем годам лишения свободы.