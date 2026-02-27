«Дверь захлопнулась»: 10-летняя девочка, пострадавшая на пожаре, оказалась одна в квартире

В доме на улице Лавочкина на севере Москвы, где сегодня ночью произошел серьезный пожар, недавно меняли гидранты. Однако в момент ЧП они оказались в нерабочем состоянии.

Как рассказали «МК» жильцы ЖК «Янтарный», о пожаре они узнали от криков женщины, проживавшей на 21-м этаже. Мать 10-летней девочки вышла выбросить мусор, а дверь квартиры захлопнулась, в это же время началось возгорание. Женщина не смогла попасть внутрь и громко звала на помощь. По словам очевидцев, спасатели столкнулись с серьёзными трудностями: добраться до 10-летней хозяйки квартиры мешали многочисленные вещи внутри квартиры.

Жители не сразу отреагировали на пожар. Сигнализация сработала, как только началось задымление. Однако для жильцов это привычное явление: система часто активируется, когда кто-то курит на лестничной клетке. Из-за этого люди не сразу поняли, что следует эвакуироваться.

«Пожарные вообще молодцы. Предлагали эвакуироваться, спрашивали, какое задымление в квартире. Вид у них был ужасный, несколько раз поили их водой», - рассказали жильцы.

Ключевая сложность, возникшая при тушении, — неработающие гидранты на этажах. Пожарным пришлось тянуть шланги через балконы, чтобы добраться до очага возгорания. Жительница дома вспоминает, что примерно год назад бывший председатель совета дома заменила гидранты — до этого они не менялись с момента постройки дома. Неизвестно, проверялись ли новые гидранты службами спасения.

В результате пожара погибла собака, находившаяся в квартире. 41-летняя женщина и ее дочь доставлены в больницу.