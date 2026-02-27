Злоумышленники все чаще рассылают россиянам вредоносные файлы под видом полезного контента — антивирусных программ, электронных книг или приложений для обхода блокировок. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Схема работает так: пользователю в соцсетях или мессенджерах приходит сообщение с предложением скачать файл. Как только жертва открывает его, мошенники получают полный доступ к устройству — могут читать СМС, просматривать звонки и управлять смартфоном удаленно. В итоге под угрозой оказываются банковские приложения и личные данные.

В ЦБ призвали не переходить по ссылкам от незнакомцев и не открывать вложения. Лучшее решение — сразу блокировать отправителя. Также рекомендуется установить на смартфон антивирус и регулярно его обновлять.

Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN на работе

Особую активность мошенники проявили на фоне замедления Telegram: пользователям предлагают «специальные программы» для ускорения мессенджера или обхода ограничений. После установки таких приложений аферисты получают доступ к переписке, банковским данным и кодам подтверждения, а иногда под предлогом «активации сервиса» выманивают данные карты.