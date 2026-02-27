Раскрыты возможные причины похищения девочки в Смоленске

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что похитить девятилетнюю девочку из Смоленска могли с целью продажи за границу. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, похититель девочки мог быть промежуточным звеном, а преступление могло быть организовано группой лиц, занимающихся незаконной трансплантацией органов.

Собеседник издания предположил, что похититель мог ожидать дальнейших указаний: возможно, ждал, когда ребенка заберут.

Девочку могли попытаться продать в другой регион или за границу какой-то бездетной паре, отметил криминалист.

Не исключена, но маловероятна, по его словам, и третья версия – похищение с целью получения выкупа.

Ранее сообщалось, что в Смоленске задержана сожительница мужчины, подозреваемого в похищении 9-летней девочки, в квартире которой фигурант почти трое суток незаконно удерживал ребенка. Женщина задержана, ее роль в произошедшем устанавливается.