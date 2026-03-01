Спасатели на вертолете эвакуировали мужчину с судна у берегов Сахалина

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию по эвакуации травмированного мужчины с дрейфующего судна в Татарском проливе.

© Российская Газета

Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, маломерное судно, занимавшееся добычей морепродуктов, потеряло ход в 15 километрах от берега. Троим мужчинам удалось эвакуироваться, однако их 57-летний коллега остался на борту.

Ему на помощь вышли суда "Восток-8" и "СКФ Эндевор". Пострадавшему передали гидрокостюм, призванный защитить от переохлаждения. Однако из-за сложных погодных условий и полученной травмы мужчина не смог подняться на борт самостоятельно.

Тогда было принято решение направить к месту происшествия вертолет Ми-8 с тремя сотрудниками МЧС. Специалисты подняли пострадавшего, используя бортовую лебедочную систему СЛГ-300. Спасательная операция завершилась успешно, несмотря на сильное волнение моря и ветер с порывами до 20 метров в секунду.