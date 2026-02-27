На Украине расхитили более $100 тыс. на восстановлении ТЭС

Руководители двух компаний на Украине расхитили более $115 тыс., выделенных на восстановление Трипольской ТЭС.

© Wikimedia Commons

Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале.

"СБУ, Нацполиция и прокуратура разоблачили хищения более 50 млн гривен ($115 тыс.) на восстановлении Трипольской ТЭС. <...> К организации "схемы" причастны руководители двух подрядных компаний, которые выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах", - написали в ведомстве.

По его данным, предприниматели искусственно завышали стоимость услуг и материалов.

"Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех участников. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

Трипольская ТЭС, являющаяся крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области, была повреждена в конце декабря 2025 года.

10 ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратуры объявили о проведении масштабной операции и раскрытии коррупционной схемы в энергетике, в которой были замешаны бывшие и действующие члены правительства. Обнародование материалов дела привело к отставке нескольких министров, увольнению главы офиса Зеленского Андрея Ермака и временно парализовало работу парламента. Координатором этой схемы следствие назвало друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, который успел выехать из страны за несколько часов до обысков. При этом сообщалось, что на данный момент опубликованы не все материалы расследования и в деле могут появиться новые имена высших должностных лиц.