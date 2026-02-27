Россиянина приговорили к 15 годам за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Московский областной суд приговорил к 15 годам колонии россиянина за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском областном суде рассмотрели уголовное дело в отношении Вакулова В. М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд признал Вакулова В. М. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в ИК строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев", - сказази в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Вакулов, имея гражданство Российской Федерации, в период специальной военной операции участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.