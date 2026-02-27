Жительница Петербурга упала с 20-го этажа дома и осталась жива

16-летняя жительница Санкт-Петербурга упала с 20-го этажа жилого дома и осталась жива. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в оперативных службах.

По их информации, инцидент произошел на Малой Балканской улице. Девушка упала на крышу коммерческих помещения, она получила многочисленные травмы.

— Ребенка доставили в больницу с закрытыми переломами костей ног, таза, лица, травмами в области груди и живота, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Пострадавшая в сознании, с ней находятся ее родители — оба врачи, — передает сообщение служб ТАСС.

Ранее ученица восьмого класса выпала из окна школы в Санкт-Петербурге. Все произошло в школе № 58 прямо на уроке. Девочка выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. По предварительным данным, инцидент произошел в момент, когда ребенок пытался закрыть окно. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.