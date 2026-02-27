Актер популярного сериала «Прослушка» трагически погиб

Трагическая новость пришла из США: актер Бобби Дж. Браун, известный по культовому сериалу «Прослушка», погиб в результате пожара в возрасте 62 лет. Как сообщает портал Page Six, мужчины не стало в среду, причиной смерти стали отравление дымом и диффузный термический ожог.

© Соцсети

По данным следствия, пожар признан несчастным случаем. Трагедия произошла в сарае, где Браун пытался завести свой автомобиль с помощью пускового устройства. В какой-то момент произошло возгорание. Актёр успел позвать на помощь родных, но к тому моменту, как они прибыли, пламя уже охватило все вокруг. Спасти мужчину не удалось.

Бобби Дж. Браун был известен зрителям по роли в телесериале «Прослушка», который считается одним из лучших драматических проектов в истории телевидения. Он также снимался в таких популярных шоу, как «Третья смена», «Закон и порядок» и многих других. Коллеги и поклонники запомнили его как талантливого, преданного своему делу артиста.

Агент актера тяжело переживает утрату. «Я расстроен и опечален. Он был таким замечательным актёром и человеком". Мужчина добавил: "Он был полностью предан актёрскому мастерству, и работать с ним было одно удовольствие».

У Бобби Дж. Брауна остались двое детей — сын и дочь. Поклонники актера выражают соболезнования семье и близким погибшего, вспоминая его яркие роли и вклад в кинематограф.