ТАСС: в Петербурге девочка упала с 20-го этажа
На юге Санкт-Петербурга 16-летняя девочка упала с 20-го этажа жилого дома и осталась жива, несмотря на многочисленные травмы.
Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.
"Девочка выпала из окна квартиры на 20-м этаже дома на Малой Балканской улице, упав на крышу коммерческих помещений первого этажа. Ребенка доставили в больницу с закрытыми переломами костей ног, таза, лица, травмами в области груди и живота, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Пострадавшая в сознании, с ней находятся ее родители - оба врачи", - рассказал собеседник агентства.