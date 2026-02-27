На балийском пляже Кетевел в устье реки обнаружены расчленённые человеческие останки, которые могут принадлежать ранее похищенному гражданину Украины Игорю Комарову.

Фрагменты тела были найдены в четверг в районе пляжа Кетевел, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы предполагают, что погибшим может оказаться ранее похищенный гражданин Украины Игорь Комаров.

Глава отдела по связям с общественностью местной полиции Ария Сэнди отметил, что следствие рассматривает связь находки с делом об исчезновении человека.

«Появилась информация о пропавшем человеке и деле о похищении, поэтому мы координируемся с семьей для проведения сравнения ДНК с найденными останками», – заявил офицер.

Сильное разложение останков затрудняет визуальное опознание, поэтому пол и гражданство погибшего установят только после судебно-медицинской экспертизы. Специалисты планируют сопоставить генетический материал с образцами родственников пропавшего мужчины.

Ранее стало известно, что 15 февраля на острове похитили двух украинцев, предположительно связанных с сетью мошеннических кол-центров. По данным источника, эти структуры контролировались окружением Владимира Зеленского, а за освобождение одного из пленников требовали крупный выкуп.