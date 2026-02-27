Задержан мэр российского города

Задержан глава города Бодайбо Иркутской области Алексей Ботвин, где в конце января произошла крупная коммунальная авария.

© Соцсети

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В Бодайбо 29 января из-за промерзания водовода остановились четыре котельные, без тепла и водоснабжения остались более 190 домов и две школы. Губернатор объявил региональный режим ЧС. В настоящее время все дома в Бодайбо уже подключены к теплу и частично к холодному водоснабжению.