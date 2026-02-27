Женщина бросила маленького сына одного в горах по неожиданной причине

В Японии разгорелся скандал вокруг методов воспитания: полиция арестовала 28-летнюю женщину и ее бойфренда, которые бросили восьмилетнего ребенка одного в горах в наказание за плохое поведение. Об этом сообщает издание Japan Today.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 февраля, в гористой местности недалеко от города Мисима в префектуре Сидзуока. Около двух часов дня в полицию поступил звонок от администратора местного кемпинга, который сообщил, что к ним обратился за помощью восьмилетний мальчик. Ребенок рассказал, что его бросила мать, и он не знает, как вернуться домой.

Вскоре после этого в полицию позвонила сама мать и заявила, что оставила сына в горах, а когда вернулась через час, не обнаружила его на прежнем месте. В ходе разбирательства выяснились шокирующие подробности: женщина вместе со своим сожителем намеренно бросила ребенка одного в лесном массиве в «воспитательных целях». Пара объяснила свои действия тем, что мальчик плохо себя вел и не выполнял их просьбы.

Полицейские незамедлительно задержали обоих взрослых. В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательную проверку, пытаясь установить, не подвергался ли ребенок систематическому насилию со стороны матери и ее возлюбленного ранее.

Сам мальчик, к счастью, не пострадал и смог самостоятельно найти дорогу к людям. Ребенка временно изъяли из семьи и передали органам опеки. Теперь паре грозит уголовное наказание за жестокое обращение с несовершеннолетним и оставление в опасности. Полиция продолжает расследование, чтобы дать правовую оценку действиям взрослых, решивших воспитывать ребенка столь опасным способом.