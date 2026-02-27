Пятеро туристов на снегоходах пропали в Пермском крае

Группа туристов из Уфы перестала выходить на связь во время путешествия на снегоходах в Пермском крае. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, люди приехали в деревню Золотанка Красновишерского района на машинах и отправились в путь 20 февраля. Они успели подняться на плато Кваркуш, однако на связь больше не выходили.

Вернуться планировали 24 февраля, но к назначенному сроку не появились. Автомобили туристов остались на месте старта. Группа не регистрировала свой маршрут в МЧС. Сейчас поисками занимаются волонтеры.

Ранее сообщалось о сходе лавины в Красноярском крае. Инцидент произошел 13 января на 26–27-м километре автодороги Курагино – Черемшанка. Участок трассы, относящийся к лавиноопасным, был временно закрыт.

Движение удалось восстановить, погибших и пострадавших не было, сообщало ИА KrasnoyarskMedia. Тогда же «Известия» писали, что снегопады вызвали транспортный коллапс по всей стране. Подобные проблемы на дорогах из-за непогоды фиксировались и в прошлом году.