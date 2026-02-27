В Пермском крае ищут пропавших туристов на снегоходах

По данным телеграм-канала Mash, пятеро туристов на снегоходах пропали в Пермском крае — они так и не вернулись после поездки, о них пока нет никаких сведений уже четыре дня.

Как сообщается в Mash, команда прибыла из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района на личных автомобилях. Выезжали 20-го числа, в уикенд, а должны были вернуться 24-го. За это время гости успели добраться до плато Кваркуш.

Связаться с ними так и не удалось, транспорт остался на прежнем месте. Поисковые группы работают волонтеры. Регистрация группы в МЧС для организации похода отсутствовала.