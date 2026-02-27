Раскрыты детали поиска похищенной в Смоленске девочки

В Смоленске правоохранители проверили каждую квартиру в доме, где обнаружили похищенного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соседей.

По их словам, проверка шла всю ночь — правоохранители заходили во все квартиры, открывали двери и даже осматривали лоджии. Помещения, куда не удалось попасть, были опечатаны.

Девочка пропала во вторник утром, когда вышла выгуливать собаку. Тойтерьер вернулся домой один. В четверг вечером в СК сообщили о задержании подозреваемого в похищении. Девочка найдена живой. По данным МВД, она находилась в квартире одного из домов вместе с мужчиной 1983 года рождения. В силовых структурах уточнили, что ребенок был обнаружен в жилье сожительницы подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Подозреваемый в похищении школьницы в Смоленске начал давать показания

Ранее сообщалось о похожем случае в Москве. Почти год назад, в марте 2025-го, столичные следователи возбудили уголовное дело после похищения 15-летней девочки. Благодаря записям с камер наблюдения ее обнаружили запертой в одной из квартир. Выяснилось, что школьница стала жертвой телефонных мошенников, которые длительное время обрабатывали ее и в итоге убедили выполнить их требования.