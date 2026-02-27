Газовый генерал Джалябов: что известно о задержанном топ-менеджере «Газпром Нефти»

Заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей. Джалябов 25 лет отработал в структурах «Газпрома». Участвовал в запуске и разработке ключевых проектов «Газпрома»: Бованенковского (ЯНАО) и Чаядинского (Якутия) НГКМ. Что известно об Антоне Джалябове, — в подборке URA.RU.

Начало карьеры Джалябова

Антон Джалябов родился в 1980 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, получив специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

С 2002 года работал в Надыме — там он прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до начальника Управления организации реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром добыча Надым». Последние полтора года руководил филиалом «Надым» ООО «Газпром инвест».

Торжественный запуск Бованенковского НГКМ

В 2012 году Антон Джалябов принял участие в церемонии торжественного запуска Бованенковского месторождения на Ямале, которая проходила с участием президента России Владимира Путина (мероприятие проводилось в формате ВКС). На тот момент Джалябов занимал должность начальника ГП-2 Бованенковского месторождения.

В 2020–2021 годах Джалябов возглавлял филиал ООО «Газпром добыча Надым», а в марте 2021 года был назначен генеральным директором компании «Газпром добыча Ноябрьск», заняв место Игоря Крутикова.

Запуск участка газопровода «Сила Сибири»

В декабре 2022 года участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». Открывал проект по ВКС Владимир Путин. Джалябов в это время находился на участке в Чаянде.

«С декабря 2019 года мы обеспечиваем поставки чаяндинского природного газа по новому каналу экспорта российского голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а с июня 2021 года — и поставки стратегического сырья — гелия — для нового индустриального гиганта ПАО „Газпром“ — Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ)», — рассказывал позже Джалябов в интервью корпоративной газете «Газовик».

В августе 2023 года Джалябов занял пост заместителя генерального директора — главного инженера «Газпром нефти». В апреле 2024 года назначен заместителем председателя правления «Газпром нефти» и стал курировать направления добычи и разведки, сменив покинувшего компанию Вадима Яковлева.

Ранее сообщалось, что Антон Джалябов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в получении взятки. По версии следствия, деньги топ-менеджер получил в 2020-2021 годах. Тогда газовик работал в «Газпром добыча Надым» и «Газпром инвест Надым» (в последнем был директором). В марте 2021 года Джалябов возглавил предприятие «Газпром добыча Ноябрьск».