Завершено расследование громкого убийства футболиста

Следственные органы ГСУ СКР по Московской области закончили расследование громкого убийство футболиста Арсения Ерошевича в подмосковном Щелково. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

© arnaldo moreno/iStock.com

Как сообщал ранее «МК» трагедия произошла 17 августа прошлого года. Двое мужчин на парковке возле бара спровоцировали конфликт с Ерошевичем и его знакомым. Впоследствии к зачинщикам прибавились еще трое мужчин. Вместе хулиганы избили Ерошевича, спустя несколько дней он скончался в больнице.

Обвинение в умышленном причинении вреда здоровью со смертельным исходом, побоях и хулиганстве предъявлено четверым участникам драки. Пятый злодей объявлен в розыск. По информации помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Анны Тертичной, проведено более 30 допросов и очных ставок, изучены видео с камер наружного видеонаблюдения, запечатлевшие момент совершения преступления, получены заключения более 10 судебных экспертиз, среди которых ситуационные, судебно-медицинские, психолого-психиатрические.