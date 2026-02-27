ФСБ: трое молодых людей осуждены в Воронеже за диверсии на ж/д путях

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что Воронежский областной суд вынес приговор троим молодым людям в возрасте от 18 до 20 лет за диверсию на железной дороге по указанию спецслужб Украины.

«Решением Воронежского областного суда за диверсию и государственную измену осуждены жители Воронежа Иванов Артём Алексеевич, 2006 г. р., Баскаков Андрей Алексеевич, 2005 г. р., и Фурсова Валерия Евгеньевна, 2007 г. р.», — указали в ведомстве.

Уточняется, что Иванову назначено наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы, а Фурсовой — в виде шести лет лишения свободы. Оба они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

При этом Баскакову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (первые три года — в тюрьме).

Ранее Санкт-Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летнего местного жителя, которому инкриминируют ряд тяжких преступлений, включая государственную измену и содействие террористической деятельности.